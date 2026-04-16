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Une centaine de personnes évacuées suite à une fuite d’ammoniac

Keystone-SDA

Jeudi soir, une fuite d'ammoniac dans un bâtiment d'entreprise à Stabio (TI) a entraîné l'évacuation d'une centaine de personnes. Cinq d'entre elles ont dû être transportées à l'hôpital pour un examen médical, a indiqué la police tessinoise dans la nuit.

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(Keystone-ATS) La fuite s’est produite peu après 21 heures. Elle aurait été causée par la rupture d’une canalisation, indique le communiqué. La cause exacte de cette rupture fait actuellement l’objet d’une enquête. Suite à cette fuite, le plan d’urgence a été immédiatement déclenché et, outre l’entreprise concernée, les bâtiments voisins ont également été évacués.

La police cantonale et la police municipale de Mendrisio, ainsi que les secours, des spécialistes et les pompiers, sont intervenus et ont maîtrisé la fuite. La Via Laveggio a été temporairement fermée.

La population a été informée dans la soirée via Alertswiss et a été invitée à fermer les fenêtres et les portes ainsi qu’à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation.

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