Une commission augmente de 14 millions les dépenses pour 2026

Keystone-SDA

Grâce à des recettes supplémentaires en provenance du canton de Genève, le budget fédéral 2026 est légèrement mieux. La commission des finances du Conseil des Etats prévoit des dépenses supplémentaires à hauteur de 14,2 millions de francs.

(Keystone-ATS) Le canton de Genève doit établir rétroactivement ces factures provisoires. Le montant attendu pour la Confédération s’élève à 290 millions de francs. Mais cela ne doit pas faire oublier les nombreux défis en matière de politique budgétaire fédérale posés pour les prochaines années, qui n’ont pas changé, indiquent mercredi les services du Parlement.

Grâce à cette entrée extraordinaire, la commission propose notamment d’augmenter le budget de l’agriculture de 23,6 millions de francs. Elle propose également de comptabiliser 130 millions de francs destinés à l’aide aux Ukrainiens au budget ordinaire et non extraordinaire.

Une coupe d’environ 42,3 millions de francs est prévue pour le personnel de la Confédération. Les 10 millions prévus à titre de subvention pour les trains de nuit sont également biffés. La majorité de la commission a toutefois refusé de tailler dans le budget de la coopération internationale.

Le budget proposé par la commission prévoit un solde structurel s’élevant à 384,9 millions de francs.