Une droite moins dominante à Morges

Keystone-SDA

La droite a conservé dimanche la majorité à la municipalité de Morges, même si celle-ci se réduit. L'élection a été particulièrement morcelée, puisque des élus de cinq partis, plus un indépendant, se répartissent les sept sièges.

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(Keystone-ATS) La répartition des forces entre la droite et la gauche s’est légèrement rééquilibrée. Au final, la gauche obtient un troisième siège, dévolu aux Vert-e-s. L’alliance de droite ne place que trois de ses membres (1 PLR, 1 Vert’libéral et 1 de l’Entente morgienne). Le tout sera arbitré par l’indépendant Laurent Pellegrino, ex-PLR.

Le PLR, qui présentait trois candidats, ne conserve finalement qu’un seul siège, celui de la syndique sortante Mélanie Wyss, facilement réélue dès le 1er tour au côté de la Vert’libérale Laetitia Morandi.

La socialiste sortante Laure Jaton a terminé en tête de l’élection dimanche avec 48,94% des voix (2057), devant Mélanie Mojon (1965), une commerçante qui représente l’Entente morgienne et accède ainsi à l’exécutif. L’écologiste Pascal Gemperli (1893) termine au troisième rang, devant l’indépendant Laurent Pellegrino (1800). Elu sous la bannière PLR en 2021, il a quitté ce parti après ne pas avoir été reconduit par celui-ci pour les élections de 2026.

La jeune socialiste Camille Robert (1793) est élue de justesse. Elle termine avec seulement 11 voix d’avance sur le PLR Patrick Zürn.