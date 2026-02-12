La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une eau lausannoise de «très bonne qualité»

Keystone-SDA

L'eau potable à Lausanne est de "très bonne qualité", montrent les contrôles menés l'an dernier. Le laboratoire du Service de l'eau a analysé 35'708 paramètres sur les échantillons et les résultats ont révélé seulement 13 "non-conformités mineures", sans risque pour la santé des consommateurs, indique jeudi la Ville de Lausanne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En tout, le Service de l’eau a réalisé 3132 prélèvements en 2025, dont 2382 échantillons directement dans les usines de traitement, les réservoirs et le réseau de distribution, précise le communiqué.

Le Service de l’eau produit et distribue chaque année près de 32 milliards de litres d’eau potable, alimentant plus de 380’000 personnes à Lausanne et dans les communes partenaires.

