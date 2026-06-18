Une femme se tue à Sion en tombant d’une fenêtre

Keystone-SDA

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Une femme est décédée mercredi à Sion après avoir chuté d'une fenêtre de son appartement. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle effectuait des travaux de nettoyage lorsqu'elle est tombée.

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(Keystone-ATS) Grièvement blessée, cette femme de 55 ans a été transportée en ambulance à l’hôpital de Sion où elle a succombé à ses blessures, indique jeudi la police valaisanne dans un communiqué. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.