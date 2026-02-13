Une filière bilingue complète à l’école primaire à Fribourg

Le Conseil d'Etat fribourgeois et la Ville de Fribourg mettent en place une filière bilingue complète à l’école primaire de la Vignettaz. La mesure consiste en une extension progressive de classes bilingues jusqu'à la 8H à partir de la rentrée 2026/2027.

(Keystone-ATS) L’offre a été présentée vendredi par la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, chargée de la formation et des affaires culturelles, et la conseillère communale Mirjam Ballmer, qui s’occupe notamment des écoles. A terme, il y aura une filière bilingue 1H-8H à l’école primaire francophone et germanophone de la Vignettaz.

La nouvelle offre constitue le prolongement du projet pilote de classe bilingue 1H/2H instauré en 2021 et qui a connu «un franc succès», précise le communiqué. Il s’agit d’une première pour le canton de Fribourg. Un appel aux familles germanophones à y inscrire leur enfant a été par ailleurs lancé lors de la conférence de presse.

Langue et culture

Selon les intervenantes, outre la réussite du projet pilote, le succès s’explique par des «familles intéressées, le soutien des services de l’enseignement de l’école obligatoire, la motivation et l’implication des autorités communales et cantonales ainsi que l’engagement de l’équipe enseignante et de la direction de l’école».

La filière bilingue a pour but de permettre aux élèves de «prendre conscience d’un monde plurilingue, de les ouvrir à la langue et à la culture de leurs camarades dans le contexte de la ville de Fribourg, de les familiariser à l’autre langue via des disciplines scolaires, ainsi que de renforcer la compréhension des différences culturelles».

La filière est organisée grâce à l’enseignement par immersion. Le temps de classe sera réparti équitablement: 50% de l’enseignement se déroulera en allemand et 50% en français. Toutes les disciplines sont concernées, sauf «naturellement» la langue d’enseignement, ont précisé l’Etat et la Ville de Fribourg.

Sur plusieurs années

A la rentrée prochaine, en plus de la poursuite des classes bilingues 1H/2H, il y aura une classe bilingue de 3H placée sous la responsabilité du Service de l’enseignement obligatoire de langue française (SEnOF) et une classe bilingue 3H/4H sous la responsabilité du DOA, son équivalent pour l’allemand.

La mise en place se fera progressivement et s’étalera sur plusieurs années scolaires, afin qu’à partir de l’année scolaire 2031/32, les deux écoles primaires disposent chacune d’une classe bilingue. L’intégration dans la classe bilingue est volontaire et l’engagement se fait, sauf raisons impérieuses, pour toute la scolarité primaire.

La direction de l’école décide de l’admission des élèves pour la classe bilingue 3H Vignettaz francophone et la classe bilingue 3H-4H Vignettaz alémanique pour la rentrée 2026/2027. Elle tient compte de l’avis des enseignants ainsi que des résultats de chaque élève, de son comportement, de son engagement et de sa responsabilité scolaire.

Tirage au sort

Si les candidatures dépassent la capacité des classes, un tirage au sort sera organisé. L’ouverture des classes dépendra du nombre d’inscriptions. En termes d’organisation, la filière nécessite uniquement quelques unités d’enseignement supplémentaires par classe bilingue, notamment pour préparer le matériel pédagogique.

Trois unités seront nécessaires la première année, détaille le communiqué. La répartition du financement de ces unités additionnelles entre le canton et la Ville de Fribourg se fait de manière égale, soit 50/50. La commune prendra également en charge le coût du matériel supplémentaire nécessaire.