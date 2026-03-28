Une heure d’obscurité pour l’environnement

Keystone-SDA

La Suisse s'est en partie éteinte samedi soir à 20h30 à l'occasion de l'"Earth Hour", organisée par le WWF. Partout dans le monde, des symboles connus sont plongés dans l'obscurité pendant une heure. L'évènement fête ses 20 ans cette année.

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(Keystone-ATS) En Suisse comme ailleurs, de nombreuses les villes, communes, entreprises, écoles et particuliers s’unissent pour envoyer un message en faveur de la protection de la nature. L'»Earth Hour» est plus importante que jamais, estime le WWF sur son site.

«La nature n’est pas quelque chose qui nous est extérieur», souligne Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse. «C’est notre maison. Earth Hour nous rappelle ce lien essentiel. Une heure pour faire une pause, réfléchir et agir ensemble. Pour la planète. Pour nous. Pour ceux qui viendront après nous.»