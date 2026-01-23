Une investigation urgente sur l’Iran lancée depuis l’ONU à Genève

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance une "investigation urgente" après la répression des manifestations en Iran. Vendredi à Genève, il a aussi "déploré fermement" ces violences et demandé aux autorités iraniennes d'empêcher les exécutions extrajudiciaires.

(Keystone-ATS) Dans une résolution approuvée par 25 voix contre 7 oppositions et 14 abstentions, il prolonge la Mission internationale d’établissement des faits pour deux ans. Celle-ci devra rendre un rapport en septembre.

Le texte «déplore fermement» la répression violente. Il demande aux autorités de ne plus intimider les victimes et de rétablir entièrement Internet.

Il leur enjoint d’empêcher les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les violences sexuelles et les détentions et arrestations arbitraires. De même que la torture et les autres abus.

Auparavant, le Haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk avait demandé des investigations indépendantes, tout comme la Suisse. Il avait ciblé «les rhétoriques et menaces agressives» contre l’Iran face aux violations.