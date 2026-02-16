Une nouvelle conservatrice pour le Musée romain de Nyon

Keystone-SDA

Alexandra Spühler est la nouvelle conservatrice du Musée romain de Nyon. Elle entrera en fonction le 1er mars. Elle succède à Jordan Anastassov, récemment nommé archéologue cantonal vaudois.

(Keystone-ATS) Archéologue de formation, Alexandra Spühler dispose de plus de quinze ans d’expérience dans les domaines de la recherche, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, annonce lundi la ville de Nyon. Elle a notamment travaillé pour le Musée romain d’Avenches, ArchéoLab à Pully et l’Université de Lausanne.

La nouvelle conservatrice est l’autrice de nombreuses publications scientifiques et intervient régulièrement dans le cadre de colloques et de conférences. Elle est également présidente de l’Association française pour la peinture murale antique.