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Une nouvelle place voit le jour au coeur du village de Charrat (VS)

Keystone-SDA

Un nouvel espace de rencontre voit le jour à Charrat (VS). Cette place des Retrouvailles, inaugurée vendredi soir, vise à favoriser les échanges, les rencontres et les moments de partage.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Autrefois propriété de la bourgeoisie de Charrat, puis de celle de Martigny, cette parcelle a ensuite été rachetée par la Municipalité de Martigny. Jusqu’à récemment, elle se composait de quelques arbres et de deux bancs.

«La volonté de la Ville de Martigny était de transformer cet espace en un lieu de vie dédié aux rencontres et aux manifestations conviviales. C’est donc tout naturellement qu’il a été baptisé place des Retrouvailles», résument les autorités octoduriennes.

Cette nouvelle place a été conçue pour être à la fois accueillante et fonctionnelle. Son revêtement en poussier permet notamment l’installation de véhicules, comme des food trucks, lors de différentes manifestations. Le site est également équipé d’un point d’eau, de tables et de bancs, ainsi que d’une piste de pétanque, invitant grands et petits à profiter pleinement de ce nouvel espace public.

Afin de marquer l’événement, les élèves des écoles de la commune ont interprété quelques chants pour l’occasion, avant le dévoilement d’une plaquette portant le nom de cette nouvelle place.

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