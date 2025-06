Une personne sur quatre en Suisse est souvent stressée

Keystone-SDA

En Suisse, une personne sur quatre se sent souvent ou presque toujours stressée. Chez les moins de 30 ans, ce chiffre atteint même 40%. C'est ce qui ressort de l'étude "Health Forecast" financée par l'assurance maladie Sanitas.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les auteurs de cette enquête annuelle sur la santé parlent d’une « épidémie de stress ». Les personnes de moins de 45 ans, en particulier, ont indiqué que leur perception du stress avait augmenté par rapport à il y a cinq ans. Environ 2500 personnes âgées de 18 à 74 ans ont participé à l’enquête.

Avec une proportion de 38%, les personnes interrogées au Tessin sont nettement plus souvent stressées que celles de Suisse romande (29%) ou de Suisse alémanique (23%).

Une autre différence significative a été constatée chez les personnes interrogées ayant des enfants par rapport à celles qui n’en ont pas. Ainsi, avec 31%, une proportion nettement plus importante de personnes sans enfants se sent relativement ou très souvent stressée par rapport à celles ayant des enfants (19%).

Selon les personnes interrogées, le facteur déclencheur le plus important de ce stress était leurs propres pensées, comme par exemple le manque de confiance en soi, des exigences personnelles trop élevées et la peur de l’existence.

Le stress est mauvais pour la santé

Le stress perturbe tout particulièrement le sommeil. Parmi les personnes qui ont déclaré être souvent stressées, trois quarts ont fait état de troubles du sommeil comme conséquence.

D’autres symptômes physiques fréquents sont des tensions, des maux de tête ou des migraines ainsi qu’une modification de l’appétit. Un peu moins de la moitié des personnes fortement stressées indiquent des problèmes gastro-intestinaux.

Globalement, le sondage a montré que plus les personnes ressentent souvent du stress, plus elles font état de troubles physiques. Les femmes ont en outre signalé plus souvent que les hommes des problèmes de sommeil, des migraines, des troubles digestifs et un épuisement émotionnel.

Les résultats de l’étude « Health Forecast » ont été intégrés dans un livre qui paraît mardi en allemand sous le titre « Health Forecast – In dir steckt mehr, als du denkst ».