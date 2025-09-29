La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une sous-commission du Grand Conseil va investiguer sur les SIG

Le Grand Conseil va se pencher sur les Services industriels de Genève (SIG). La commission de contrôle de gestion a institué une sous-commission afin d'investiguer sur la régie publique qui a été récemment secouée par plusieurs affaires, dont des soupçons de népotisme visant l'ex-directeur général.

(Keystone-ATS) Les députés Thierry Cerutti (MCG), Yves Nidegger (UDC) et Thomas Wenger (PS) composeront cette sous-commission, indique lundi la commission de contrôle de gestion. Ces élus devront dans un premier temps élaborer le mandat détaillé de la sous-commission et organiser la suite des travaux. Il faudra attendre jusqu’en novembre afin de connaître les contours exacts du mandat.

Jeudi dernier, une majorité du Grand Conseil (PLR, Vert-e-s, PS) avait refusé la création d’une commission d’enquête parlementaire, une cellule d’investigation composée d’élus qui peut être activée si des faits d’une gravité particulière sont constatés. Les députés ont ainsi préféré la solution moins lourde d’une sous-commission dans ce cas.

Les SIG ont dû dernièrement gérer plusieurs dossiers chauds, dont celui de la surfacturation de l’électricité qui avait contraint la régie publique à rembourser 27 millions de francs aux clients. Des soupçons de népotisme ont aussi visé l’ex-directeur général Christian Brunier suite à l’engagement de plusieurs membres de sa famille au sein des SIG.

Des soupçons balayés par des enquêtes, qui avaient conclu qu’il n’y avait eu aucune irrégularité. Mais Léman Bleu a récemment remis en question l’indépendance de ces audits. L’un des enquêteurs, avocat de profession, avait auparavant reçu plusieurs mandats des SIG. Le président du conseil d’administration des SIG, Robert Cramer, avait rejeté toute complaisance, rappelant que les avocats étaient tenus à être indépendants.

