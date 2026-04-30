Une statue apparait à Londres, avec le nom de Banksy sur le socle

Keystone-SDA

Une grande statue est apparue sur un socle dans le centre de Londres, avec le nom de Banksy griffonné à la base. Il pourrait s'agir d'une nouvelle oeuvre du street artist britannique.

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(Keystone-ATS) La statue représente un homme en costume marchant d’un pas décidé, une jambe hors du socle, tout en brandissant un drapeau qui lui couvre le visage. Sa présence a été signalée mercredi.

Elle se situe à Waterloo Place, dans le centre de la capitale britannique, à proximité des statues centenaires du roi Edouard VII et de l’infirmière Florence Nightingale, figure de l’histoire de la santé publique britannique, ainsi que du mémorial de la guerre de Crimée.

Banksy, dont l’identité n’a jamais été officiellement confirmée, n’a pas encore revendiqué l’oeuvre sur son compte Instagram.

L’artiste, surtout connu pour ses fresques murales, souvent réalisées dans un style caractéristique au pochoir, utilise généralement ce réseau social pour authentifier ses oeuvres, en publiant des images accompagnées d’une légende.

Enquête sur la véritable identité

L’apparition de la statue intervient un peu plus d’un mois après la publication d’une enquête de Reuters, dans laquelle l’agence a affirmé avoir la confirmation de la véritable identité de Banksy.

Une affirmation similaire avait été publiée par le tabloïd Mail on Sunday il y a près de vingt ans. L’artiste avait alors été présenté comme un Britannique de 52 ans, né sous le nom de Robin Gunningham, qui aurait ensuite changé de nom pour David Jones.

L’article s’appuyait notamment sur un procès-verbal d’arrestation à New York datant de 2000, ainsi que sur des témoignages de personnes ayant vu Banksy lors d’une visite en Ukraine.

L’artiste, qui suscite un véritable engouement médiatique et populaire chaque fois qu’il dévoile une nouvelle oeuvre, avait déjà créé une statue, installée à Londres.

Son oeuvre intitulée «The Drinker» («Le buveur»), qui parodiait la célèbre sculpture en bronze d’Auguste Rodin «Le Penseur», avait été dévoilée en 2004. Elle a été volée peu après, puis a fait l’objet d’un litige concernant sa propriété pendant des années.