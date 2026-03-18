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Une télécabine tombe dans le domaine skiable d’Engelberg (OW)

Keystone-SDA

Une télécabine est tombée mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW). Les forces d'intervention sont à pied d'oeuvre. On ignore encore si l'accident a fait des victimes.

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1 minute

(Keystone-ATS) Un porte-parole des remontées mécaniques d’Engelberg confirme à Keystone-ATS une information révélée par le site en ligne du Blick. Une vidéo diffusée par ce média montre une cabine qui s’est décrochée et a chuté dans une pente enneigée. La police nidwaldienne, qui couvre le secteur concerné, confirme elle aussi «l’incident».

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