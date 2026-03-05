Une usine braquée à Courchavon, dans le canton du Jura

Des hommes armés ont braqué jeudi une entreprise de Courchavon, dans le canton du Jura. Ils n'ont apparemment pas emporté de butin, mais ont incendié deux véhicules accolés au bâtiment. Personne n'a été blessé, mais des employés ont été fortement choqués.

1 minute

(Keystone-ATS) Les malfaiteurs n’ont pour le moment pas été interpellés, a indiqué la police cantonale jurassienne. Un important dispositif a été mis en place qui regroupe la police cantonale, la police municipale de Porrentruy, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la police militaire ainsi que la police et la gendarmerie françaises.

Les employés choqués ont été pris en charge par le service ambulancier et la «Care Team». C’est vers 09h00 que la police a été alertée d’un brigandage dans cette usine à Courchavon, commune du district de Porrentruy située à moins de 10 kilomètres de la frontière française. Une enquête a été ouverte par le Ministère public qui ne fera dans l’immédiat aucune autre communication.