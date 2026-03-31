Unilever sur le point de céder son alimentaire à McCormick

Keystone-SDA

Le géant britannique des produits d'hygiène, cosmétiques et d'alimentation Unilever a annoncé que les discussions entamées avec le groupe américain McCormick & Company sur ses marques alimentaires pourraient aboutir mardi.

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(Keystone-ATS) «Des travaux sont toujours en cours afin de convenir et de finaliser une opération, et il est possible qu’un accord soit conclu aujourd’hui», écrit l’entreprise dans un communiqué.

«Si une opération devait être réalisée, il est actuellement envisagé qu’elle prenne la forme d’un rapprochement entre Unilever Foods (à l’exception de certaines parties de son portefeuille Foods, telles que son activité en Inde) et McCormick, avec un paiement initial en numéraire d’environ 15,7 milliards de dollars américains et le reste majoritaire de la contrepartie sous forme de titres McCormick», ajoute-t-elle.

À l’issue de l’opération, Unilever et ses actionnaires détiendraient 65% de la nouvelle entité, précise encore le groupe.

Unilever avait annoncé le 20 mars avoir reçu une offre «non sollicité» de McCormick pour ses marques alimentaires, qui comprennent notamment les soupes Knorr et la moutarde Maille.

Sous la pression d’investisseurs, dont le fonds activiste Trian du milliardaire américain Nelson Peltz, pour améliorer les performances, le groupe avait présenté en 2024 un plan stratégique pour se focaliser sur 30 marques «motrices».

Dans ce cadre, il a bouclé en décembre dernier la scission de sa division glaces (Magnum, Cornetto, Ben & Jerry’s), sous le nom «The Magnum Ice Cream Company».

McCormick, qui possède notamment les épices Ducros et les ingrédients de pâtisserie Vahiné, emploie plus de 14.000 personnes dans le monde et a généré environ 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, selon son site internet.

Unilever, également connu pour les savons Dove et les déodorants Axe, avait indiqué le mois dernier, lors de la publication de ses résultats, qu’il voulait se focaliser davantage sur le segment «beauté» et celui dédié aux «bien-être et soins de la personne», mais aussi sur le haut de gamme et le commerce en ligne.

Son bénéfice net à périmètre constant, c’est-à-dire en ne regardant que le portefeuille de marques qu’il conservait fin 2025, a progressé de 4,6% l’an dernier, à 5,7 milliards d’euros, malgré un recul de son chiffre d’affaires de 3,8%, à 50,5 milliards d’euros.

Sa division alimentaire a généré 12,9 milliards d’euros de revenus.