USA: interdiction des traitements de transition aux mineurs validée

Keystone-SDA

La Cour suprême américaine à majorité conservatrice a autorisé mercredi une loi de l'Etat du Tennessee (sud) interdisant aux mineurs transgenres l'accès aux traitements de transition. Il s'agit d'un sujet de profonde crispation dans la société américaine.

(Keystone-ATS) Par une majorité de six voix contre trois, celles des juges conservateurs contre les progressistes, la Cour considère que la loi ne présente pas de caractère discriminatoire, comme l’affirmaient les plaignants, et s’en remet donc à la volonté « du peuple, de ses représentants élus et du processus démocratique ».

Cette décision pourrait être lourde de conséquences, la moitié des Etats américains ayant prohibé les traitements pour les mineurs qui ne se reconnaissent pas dans leur genre de naissance.