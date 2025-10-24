La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
USA: les prix à la consommation remontent à 3% en septembre

Keystone-SDA

L'inflation a continué à accélérer en septembre aux Etats-Unis sur un an à désormais 3%, contre 2,9% un mois plus tôt.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’indice CPI a été publié vendredi par le département du Travail, avec plusieurs semaines de retard en raison de la paralysie budgétaire qui touche l’Etat fédéral.

Sur un mois, les prix à la consommation ont en revanche légèrement décéléré à 0,3%, contre 0,4% au mois d’août, malgré une hausse des prix de l’énergie, venant ainsi s’établir en-deçà des anticipations des analystes, qui s’attendaient à 0,4% de hausse, selon le consensus publié par briefing.com.

