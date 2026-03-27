USA: projet d’attaque déjoué contre une militante propalestinienne

Keystone-SDA

Un homme qui projetait d'utiliser des engins incendiaires contre le domicile d'une militante propalestinienne américaine a été arrêté dans le New Jersey (est), ont indiqué vendredi l'intéressée et les autorités.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Tard la nuit dernière, la Force opérationnelle de lutte contre le terrorisme du FBI m’a informée qu’un complot visant à attenter à ma vie était ‘sur le point’ de se produire», a annoncé sur X Nerdeen Kiswani, figure new-yorkaise de la défense des Palestiniens.

Le bureau du procureur fédéral du New Jersey a annoncé dans un communiqué l’arrestation à Hoboken d’un homme de 26 ans pour «détention et fabrication illégales d’engins destructeurs», en l’occurrence des cocktails Molotov.

Selon le texte de la plainte émise à son encontre, le jeune homme a pu être confondu grâce au travail d’un agent de la police new-yorkaise infiltré. Huit engins incendiaires avaient été fabriqués, dont plusieurs devaient servir à être lancés contre le domicile de la militante.

D’après le New York Times, qui cite une source policière, le suspect est un membre d’un groupe baptisé «JDL 613 Brotherhood» (Fraternité LDJ 613), «inspiré de la Ligue de défense juive» (LDJ), mouvement extrémiste violent surveillé par les autorités.

«C’est exactement le fonctionnement de nos opérations de renseignement et de lutte antiterroriste: un dispositif sophistiqué conçu pour détecter les dangers dès le départ et prévenir la violence avant qu’elle n’atteigne nos rues», s’est félicitée la cheffe de la police new-yorkaise, Jessica Tisch.

Dirigeante du groupe Within Our Lifetime, en pointe dans l’organisation des manifestations propalestiniennes à New York, notamment durant la guerre à Gaza, Nerdeen Kiswani est régulièrement la cible sur internet de groupes pro-israéliens.

Cette affaire «intervient dans un contexte d’augmentation alarmante des menaces et des violences à travers le pays visant les défenseurs des droits des Palestiniens» a réagi le maire de New York Zohran Mamdani, lui-même fidèle défenseur de la cause.

«Soyons clairs : nous ne tolérerons pas l’extrémisme violent dans notre ville (…) Je suis soulagé que Nerdeen soit en sécurité», a-t-il poursuivi.

«Ce cas inquiétant souligne le climat croissant de harcèlement, de menaces et de violences visant ceux qui s’expriment sur les droits des Palestiniens et d’autres questions de justice sociale», écrit également le Conseil des relations américano-islamique (CAIR), organisation de défense des droits civiques des musulmans.

Le mois dernier, Nerdeen Kiswani avait intenté une action en justice contre la branche américaine du Betar, mouvement juif international de droite, pour avoir selon elle incité des personnes sur les réseaux sociaux à la harceler ou l’agresser.

«Depuis des mois, des organisations sionistes comme Betar et des responsables politiques tels que Randy Fine encouragent la violence contre ma famille et moi», écrit-elle sur X.

«S’ils nous obligent à choisir, le choix entre les chiens et les musulmans n’est pas difficile», avait écrit sur X Randy Fine, élu républicain de Floride, en réponse à un post de Nerdeen Kiswani qualifiant les chiens d'»impurs» – message qu’elle avait ensuite expliqué être ironique.