Val-de-Travers: Alexandre Iseppi élu au Conseil communal

Keystone-SDA

Le PLR Alexandre Iseppi a été élu tacitement au Conseil communal de Val-de-Travers (NE) lundi soir par le Conseil général, en remplacement de Malo Bortolini, démissionnaire. Avec cette élection, le PLR conserve la majorité de l'exécutif.

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(Keystone-ATS) A part Alexandre Iseppi, qui est ingénieur et entrepreneur à Môtiers, aucun autre candidat ne s’est manifesté. Ce dernier n’est pas membre du Conseil général de la commune. Lors du choix de ce candidat, le parti avait estimé qu’il disposait «d’une solide expérience en stratégie, gestion d’équipes et conduite de projets».

Outre Alexandre Iseppi, le Conseil communal de Val-de-Travers est composé des PLR Yann Klauser et Benoît Simon-Vermot et des socialistes Sarah Fuchs-Rota et Eric Sivignon.