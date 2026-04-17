La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Valais: le nouveau commandant de la police sort de son silence

Keystone-SDA

Nouveau commandant de la police cantonale valaisanne, Frédéric Gisler (52 ans) a connu une entrée en fonction accélérée avec le drame de Crans-Montana. Après trois mois sans s'exprimer sur le dossier, l'homme est sorti d'une période de silence qu'il s'était imposée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Successeur de Christian Varone, le 1er janvier, Frédéric Gisler a dû gérer l’incendie du «Constellation», 1h30 après son entrée en fonction. «Sur le moment, ce fut l’incompréhension. Même si on m’expliquait ce qui se passait, j’avais l’impression que la situation était irréelle», avoue-t-il, dans une interview accordée à Keystone-ATS.

«La situation a été difficile à vivre, lorsque l’on doit être un commandant qui amène son personnel à remplir des missions en sachant que demain, ils n’en reviendront pas indemnes. Je ne pensais pas devoir supporter une telle responsabilité.»

A la suite de l’incendie, Frédéric Gisler a demandé davantage de postes de travail au chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Stéphane Ganzer. Sa demande est en cours de traitement.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision