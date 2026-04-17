Valais: le nouveau commandant de la police sort de son silence

Keystone-SDA

Nouveau commandant de la police cantonale valaisanne, Frédéric Gisler (52 ans) a connu une entrée en fonction accélérée avec le drame de Crans-Montana. Après trois mois sans s'exprimer sur le dossier, l'homme est sorti d'une période de silence qu'il s'était imposée.

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(Keystone-ATS) Successeur de Christian Varone, le 1er janvier, Frédéric Gisler a dû gérer l’incendie du «Constellation», 1h30 après son entrée en fonction. «Sur le moment, ce fut l’incompréhension. Même si on m’expliquait ce qui se passait, j’avais l’impression que la situation était irréelle», avoue-t-il, dans une interview accordée à Keystone-ATS.

«La situation a été difficile à vivre, lorsque l’on doit être un commandant qui amène son personnel à remplir des missions en sachant que demain, ils n’en reviendront pas indemnes. Je ne pensais pas devoir supporter une telle responsabilité.»

A la suite de l’incendie, Frédéric Gisler a demandé davantage de postes de travail au chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Stéphane Ganzer. Sa demande est en cours de traitement.