La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Valais: premiers paiements de l’aide d’urgence pour Crans-Montana

Keystone-SDA

L'Etat du Valais a effectué les premiers versements de l'aide d'urgence de 10'000 francs pour chaque personne hospitalisée ou famille touchée par le drame de Crans-Montana. Ils concernent, pour l'heure, 48 victimes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les dossiers sont actuellement traités au fur et à mesure de la réception des documents demandés et sont ensuite transmis à la banque pour paiement», indique jeudi le canton du Valais. Celui-ci avait annoncé le 14 janvier déboquer ce montant forfaitaire de 10’000 francs. Si le versement a pris un peu de temps, c’est qu’il a fallu procéder à «un minimum de vérifications administratives», poursuit le communiqué.

Parmi les 48 paiements déjà effectués, 14 ont été versés sur des comptes à l’étranger, 7 en France, 6 en Italie et 1 en Belgique.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision