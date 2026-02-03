Vaud: loi sur l’énergie acceptée, mais l’UDC annonce un référendum

Keystone-SDA

Après un débat démarré fin septembre et neuf séances au total, le Grand Conseil vaudois a accepté mardi la grande réforme de la loi sur l'énergie, édulcorée voire affaiblie par la droite, selon la gauche. L'UDC a, elle, annoncé qu'elle lancera un référendum.

(Keystone-ATS) Il aura donc fallu quatre mois pour arriver à bout des trois lectures de cette révision de la loi sur l’énergie (LVLEne) proposée par le Conseil d’Etat, ses 80 articles et près de 100 amendements proposés, eux, par la Commission de l’environnement et de l’énergie, sans compter les modifications intervenues lors des débats.

Les très nombreuses prises de parole depuis mardi dernier avant le vote définitif de la loi mardi matin ont été moins tendues que lors de l’ensemble des longs débats, où échanges très animés, coups de colère, invectives et attaques personnelles n’avaient pas manqué.

PLR divisé

Le texte a été accepté par 99 voix favorables, 31 voix contre et 13 abstentions. Socialistes, Vert-e-s et Vert’libéraux ont voté en bloc pour la loi. Le PLR s’est montré divisé, votant toutefois majoritairement pour, avec une dizaine de refus. La gauche radicale, elle, s’est abstenue, comme elle l’avait indiqué.

L’UDC a, pour sa part, très largement voté contre (5-6 voix pour). Elle annonce déjà qu’elle lancera un référendum contre cette loi. Si la récolte des signatures aboutit, c’est le peuple qui aura le dernier mot.

Fin du chauffage fossile

Dans les grandes lignes, la réforme renforce le cadre légal pour accélérer la transition énergétique. But: tendre décisivement vers la neutralité carbone en 2050, objectif du Plan climat vaudois, ainsi que vers plus de souveraineté énergétique pour le canton, qui importe 84% de son énergie.

Elle vise par exemple à développer le recours aux énergies renouvelables locales. Elle acte aussi la fin du chauffage fossile (mazout, gaz, charbon). Elle oblige également à assainir énergétiquement les bâtiments de plus de 750 m2 (grands propriétaires), mais finalement pas ceux de moins de 750 m2 (petits propriétaires), ce qui constitue le «gros bémol» pour la gauche.

La loi oblige aussi à poser des panneaux solaires pour les nouveaux bâtiments, mais seulement en cas de rénovation pour ceux existants (avec finalement la suppression d’un délai à 2039). Elle donne également un coup de pouce à l’hydrogène.

A noter que les communes ou encore les bâtiments agricoles évitent quelques modifications plus contraignantes. S’agissant de sobriété énergétique, inscrite dans la loi, une extinction imposée des vitrines, enseignes et autres procédés de réclame lumineux des commerces (magasins, restaurants, bars, etc) a été fixée: de minuit à 05h00, et non de 23h00 à 06h00, sauf évidemment en cas d’activité.