Vaud: record du nombre de nuitées hôtelières en 2025

Keystone-SDA

Le canton de Vaud a vécu une année touristique record en 2025. Il a enregistré 3,1 millions de nuitées hôtelières, soit une hausse de 5,8% par rapport à 2024. Le record historique de 2019 a été dépassé de 154'852 nuitées, soit une augmentation de 5,2%, selon les chiffres de Promotion Vaud.

2 minutes

(Keystone-ATS) Au niveau suisse, Vaud se place en troisième position en termes d’augmentation des nuitées hôtelières, après les régions bâloise (+7,5%) et fribourgeoise (+6%), indique mercredi Promotion Vaud dans un communiqué. Les visiteurs suisses représentent 51,2% des nuitées du canton (+6,2% par rapport à 2024), tandis que les visiteurs de l’étranger constituent 48,8% (+5,3%).

Parmi les visiteurs étrangers, trois marchés se distinguent par leur dynamisme: la France (10,6% des nuitées, +6,4% en 2025), le Royaume-Uni (3,8% des nuitées, +13%) et l’Espagne (1,6% des nuitées, +20,8%). Des résultats qui compensent les ralentissements observés sur certains marchés asiatiques, souligne Promotion Vaud.

«Les résultats 2025 montrent des progressions particulièrement encourageantes en janvier, février, juin, août et décembre, par rapport à 2024. Cette dynamique confirme la pertinence d’une stratégie de répartition des flux et de valorisation des périodes traditionnellement moins fréquentées. Ce lissage de l’offre sur l’ensemble de l’année est possible grâce à la diversité du territoire», explique l’organe de la promotion touristique vaudoise.

Celui-ci rappelle qu’il axe sa stratégie autour de quatre piliers: le gravel (mix vélo de route/VTT) et patrimoine au printemps, les itinéraires ciblés sur l’eau, le bien-être et la nature en été, la gastronomie en automne, et une invitation au ressourcement hivernal, entre marchés de Noël et douceurs de saison durant la saison froide.