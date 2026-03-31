Vaud a enregistré un record de nuitées en 2025

Keystone-SDA

L'hôtellerie vaudoise a connu une année record en 2025 et franchi pour la première fois la barre des 3 millions de nuitées depuis le début des statistiques il y a plus de 30 ans. Cette hausse de 5,8%, ou 170'000 nuitées, par rapport à 2024 s'explique surtout par l'augmentation des nuitées indigènes qui atteint 51%.

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(Keystone-ATS) «Montreux-Riviera connaît la plus forte progression (+7,2 %), devant les Alpes vaudoises (+5,8 %) et la région de Nyon-Morges (+5,6 %). Les destinations de Lausanne (+5,2 %) et d’Yverdon-Vallée de Joux-Avenches-Moudon (+4,1 %) ont également accueilli une clientèle plus nombreuse qu’en 2024», écrit Statistique Vaud mardi dans la dernière édition de sa publication Numerus.

Dans le détail, 93’000 nuitées supplémentaires (6,2%) sont le fait d’hôtes indigènes. Les hôtes étrangers se sont également inscrits en hausse, avec une progression de 5,3%, soit 76’000 nuitées. Les touristes en provenance de France, des Etats-Unis et d’Allemagne constituent le trio de tête avec respectivement 331’000, 185’000 et 131’000 nuitées passées dans des hôtels du canton.

Forte hausse hivernale

Les progressions les plus marquées ont été observées durant les mois d’hiver. Une hausse maximale de 10% a été atteinte en décembre dernier tandis que des hausses supérieures à 8 % ont été enregistrées en janvier et février 2025, précise Statistique Vaud. Par ailleurs, 48% de toutes les nuitées (près de 1,5 million), ont été passées dans des hôtels 4 et 5 étoiles, respectivement 35% et 13%.

Il aura fallu cinq ans à l’hôtellerie vaudoise pour afficher des résultats supérieurs à ceux d’avant la pandémie, relève la publication. L’année 2019 avait en effet constitué une année record avec 2,96 millions de nuitées.

Les hôtes en provenance de France ont été les premiers à revenir, avec une hausse de 5,8% de fréquentation par rapport à 2019 en 2023 déjà. En revanche, les touristes en provenance d’Allemagne et du Royaume-Uni n’ont pas encore retrouvé leur fréquentation d’avant la pandémie.

Optimisme pour 2026

Les hôteliers vaudois envisagent l’année 2026 avec sérénité. Quelque 78% d’entre eux tablent sur une stabilisation de leurs affaires à un niveau élevé, tandis que 20% s’attendent à une évolution positive. Seuls 2% craignent une péjoration de leur situation. Statistique Vaud fait cependant remarquer que les prévisions ont été établies «avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient».

Au niveau national, le sourire est également de mise puisque les nuitées ont progressé de 2,6% en 2025 par rapport à 2024. La région de Bâle affiche la plus forte hausse (7,5%), en raison de la tenue de l’Eurovision au printemps 2025, suivie de l’Eurofoot féminin en été. Pour 2026, la croissance attendue est de 0,7% pour la saison d’hiver et de 0,3% pour la saison d’été.

Tous ces chiffres proviennent de la Statistique de l’hébergement touristique. Cette enquête menée au niveau national auprès de 4600 hôtels, pensions, auberges, motels ainsi que des établissements de cure porte exclusivement sur l’hôtellerie. Les appartements de vacances, Bed & Breakfast, gîtes ruraux et cabanes de montagne, classés dans la parahôtellerie, ne sont pas pris en compte.