Vaud veut mieux connaître et cartographier son sous-sol

Keystone-SDA

Le Canton de Vaud veut mieux connaître son sous-sol. Il mise gros et lance un vaste programme de prospection géologique à hauteur de 20 millions de francs sur cinq ans. Objectif: mieux identifier le potentiel de ce sous-sol vaudois et les enjeux liés à son exploitation. Il soutient aussi la géothermie en lançant dès cet été un appel à projet avec une première enveloppe de 5 millions de francs.

4 minutes

(Keystone-ATS) «Les ressources et fonctions du sous-sol constituent un levier-clé de la transition énergétique et climatique. Notre sous-sol est extrêmement riche, mais on le connaît peu et mal. Nous voulons monter en puissance et en compétence pour mieux connaître notre sous-sol et trouver ces ressources afin de les exploiter durablement», a déclaré vendredi à Lausanne le ministre de l’environnement et de l’énergie Vassilis Venizelos.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat lance un programme cantonal de prospection du sous-sol vaudois. Il adresse ainsi une demande de crédit de 19,9 millions de francs au Grand Conseil. Ce plan s’accompagne d’une proposition de modification de la Loi sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS), qui précise la mission du Canton pour conduire de telles investigations.

Rendre plus visible

Concrètement, ce montant permettra de réaliser des campagnes de reconnaissance du sous-sol (sismique 3D, acquisition de données dans les forages). Mais aussi de renforcer les connaissances sur les eaux souterraines (recherche de nouvelles ressources d’eau potable), d’étudier les possibilités de stockage du CO2 ou de chaleur, ou encore d’analyser le potentiel de valorisation de ressources stratégiques, comme l’hydrogène blanc.

M. Venizelos a rappelé que cette démarche s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’augmenter la souveraineté et donc la sécurité énergétique du canton, de renforcer sa capacité d’adaptation aux changements climatiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Couverture en besoins de chaleur

Dans le même temps, le Canton veut continuer à renforcer la filière de la géothermie. Le conseiller d’Etat a souligné que la géothermie dans son ensemble – profonde et peu profonde – pourrait couvrir 35% des besoins vaudois en chaleur à l’horizon 20250. Le Canton table sur la construction d’une vingtaine de sites de production géothermique d’ici là.

Les services de M. Venizelos vont lancer durant cet été un appel à projets doté d’une enveloppe initiale d’environ 5 millions de francs. Ce financement est destiné à soutenir deux à trois projets d’acteurs privés, en particulier pour des projets de géothermie à moyenne profondeur visant à un usage indirect de la chaleur. Ceux-ci ne sont pas forcément couverts par des fonds fédéraux.

A ce jour, dix entreprises sont au bénéfice de seize permis de recherche en surface, douze campagnes de prospection sismique ont été réalisées (220 km de nouvelles lignes en 2D et 480 km2 d’acquisition en 3D) et trois forages d’exploration ont été menés (Lavey-les-Bains, Montagny-près-Yverdon et Vinzel), tous par des acteurs ou consortiums privés.

Minimiser les échecs

Ces trois forages se sont soldés par un demi-échec. Les deux premiers ont été interrompus à cause d’un débit trop faible et celui de Vinzel en raison d’une eau pas assez chaude. Mais ils ont permis de récolter de nombreuses données, a nuancé le conseiller d’Etat en charge du Département de l’environnement (DJES).

Les investigations se concentrent principalement sur l’Arc lémanique et le Plateau vaudois, des régions présentant à la fois un fort potentiel énergétique et d’importants besoins en énergie thermique. Malgré les avancées récentes, aucun projet n’a encore permis de réunir l’ensemble des conditions nécessaires à une mise en oeuvre opérationnelle.

«Il y aura encore des échecs, mais l’objectif de notre programme de prospection est de les minimiser», a affirmé Renaud Marcelpoix, chef de la division Géologie, sols, déchets et eaux souterraines. L’idée est de mieux comprendre comment les eaux souterraines circulent dans le sous-sol profond du Jura vers le Plateau, en dézoomant la zone plus petite des permis de recherche pour l’élargir à une échelle régionale, à un bassin plus large, a-t-il expliqué en substance.