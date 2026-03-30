Vente d’alcool aux mineurs à Neuchâtel encore trop fréquente

Keystone-SDA

La situation de vente d'alcool aux mineurs ne s'est pas améliorée en 2025 dans le canton de Neuchâtel, voire s'est même péjorée avec plus d'un tiers d'établissements épinglés. Les achats-tests de cigarettes classiques et électroniques jetables ont montré qu'un quart des ventes est illicite. Des mesures sont prises pour améliorer la situation.

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(Keystone-ATS) Pour la première année, les achats-tests non conformes ont été suivis de décisions administratives, comme par exemple suivre la formation gratuite à l’intention du personnel de vente. «Des mesures doivent aussi être prises en interne pour éviter de récidiver», a déclaré lundi à Keystone-ATS Yann Berger, chimiste cantonal.

En 2025, il n’y a pas eu d’amende, mais juste des frais administratifs. Un émolument de 276 francs a été perçu pour couvrir les frais relatifs aux décisions. En 2026, les opérations de contrôle seront assorties de procédures administratives et pénales.

L’année dernière, sur 222 établissements testés, 35% ont vendu de manière illicite du vin, de la bière ou du cidre (alcool fermenté) à des mineurs, contre 33 % en 2024. La campagne d’achats-tests a été menée aussi bien dans les commerces de détail, les stations-service, les kiosques, les bars et les restaurants.

Par rapport à la vente illégale de produits dérivés du tabac à des mineurs, 23% des 48 commerces ou établissements contrôlés étaient en infraction. Ce taux représente une amélioration par rapport à celui observé en 2024, qui s’élevait à 33 %.