Vers un rapprochement dans les arts de la scène du Grand Fribourg

Keystone-SDA

Le projet Confluences de rapprochement entre le Centre dramatique fribourgeois - Théâtre des Osses et le Centre de création Nuithonie devrait voir le jour. Il avait été initié par l'Etat de Fribourg, en concertation avec Coriolis Infrastructures et les deux conseils de fondation responsables.

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(Keystone-ATS) Le rapport final de faisabilité vient d’être publié, un an après le lancement des travaux. Convaincues des recommandations, les deux fondations souhaitent mettre en œuvre par étapes le rapprochement institutionnel, avant de décider d’une intégration complète qui aurait lieu à l’horizon 2029-2030, ont-elles fait savoir.

«Les collectivités publiques soutiendront, dans la mesure où cela représente une optimisation des ressources, ce processus qui renforce la durabilité du domaine des arts de la scène fribourgeois», précise le communiqué publié mardi. L’analyse visait à établir une vision culturelle, organisationnelle et financière.

Equilibres précaires

Celle-ci repositionnera les missions complémentaires des trois principales salles dédiées aux arts de la scène du Grand Fribourg: Equilibre à Fribourg, Nuithonie à Villars-sur-Glâne et le Centre dramatique fribourgeois – Théâtre des Osses à Givisiez. Le rapport a été validé par les conseils de fondation et les collectivités publiques.

«Si la crise n’est pas visible et que les prestations des deux institutions culturelles sont de grande qualité, le rapport identifie des équilibres précaires et des fragilités qui s’accumulent: coûts en hausse, moyens stagnants et un rythme d’activité élevée avec une tension récurrente.»

Le rapport constate notamment une «superposition de certaines missions entre les salles, un certain déséquilibre entre les sites, une pression forte sur les équipes et les infrastructures, des conditions de production fragilisées, une diffusion insuffisante des créations fribourgeoises ainsi que de nouveaux publics à conquérir».

Missions maintenues

Les trois salles sont dédiées à l’accueil de spectacles suisses et étrangers, la coproduction de spectacles en création par des compagnies indépendantes fribourgeoises, ainsi qu’à la production institutionnelle par un centre d’art dramatique. Les trois missions resteront au cœur du futur projet.

Des trois scénarios exposés, les conseils de fondation privilégient une reconfiguration structurelle et des missions, via une intégration progressive d’ici à 2030. Sur la base d’une feuille de route, les mesures seront engagées sur le plan artistique et institutionnel, des ressources humaines, financières et techniques.

Des mesures communes de programmation artistique, dans la communication ou sur le plan technique et administratif seront menées pour atteindre, à terme, une «convergence institutionnelle» plus aboutie, conçue comme un «centre de création et d’accueil opérant sur plusieurs sites complémentaires».

Eviter une érosion

La collaboration renforcée apportera une plus-value et consolidera l’offre culturelle fribourgeoise en arts de la scène. Le rapport montre combien, en raison de contraintes économiques, écologiques, organisationnelles et culturelles accrues, le cadre qui a longtemps structuré l’encouragement public a évolué rapidement en une décennie.

En particulier depuis la crise de la Covid, en 2020-2021, souligne le communiqué. «Ne pas décider revient à laisser le système s’éroder lentement, au prix d’une perte progressive d’ambition artistique ainsi que de l’efficacité et de l’impact du soutien public», relève encore le document.

Le rapport appelle les collectivités publiques à «une décision assumée, fondée sur un projet clair, qui permettrait de renforcer durablement la création fribourgeoise, d’améliorer l’utilisation des moyens publics et de donner aux institutions et équipes un horizon lisible et durable, au bénéfice des publics d’ici et d’ailleurs.»