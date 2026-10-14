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Vers un rejet de trois objets sur quatre en votation le 29 novembre

Keystone-SDA

L'initiative sur les feux d'artifice obtiendrait un large soutien le 29 novembre. La hausse de la TVA pour l'AVS et l'initiative sur l'équité fiscale seraient rejetées, tandis que la loi sur le matériel de guerre divise, selon le premier sondage Leewas publié mercredi.

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(Keystone-ATS) L’enquête publiée par 20 Minutes et Tamedia souligne que l’augmentation de la TVA est balayée par 60% des personnes interrogées, contre 36% de partisans. Le texte du Centre sur l’imposition commune des couples est aussi rejeté par 51% des sondés (38% de oui).

La loi sur le matériel de guerre divise, avec 47% de non contre 44% de oui. Le clivage entre les sexes est frappant: les hommes auraient plutôt tendance à soutenir le projet (55% de oui), tandis que les femmes le rejettent (non à 57%).

Pour les quatre objets, les parts des «plutôt oui» et «plutôt non» sont élevées, «ce qui indique une formation d’opinion encore peu avancée», précise le sondage. L’enquête a été menée les 7 et 8 octobre auprès de 11’239 personnes. La marge d’erreur est de 1,6 point de pourcentage.

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