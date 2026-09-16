Vers une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap

Keystone-SDA

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Les personnes en situation de handicap doivent être mieux intégrées en Suisse, dans les domaines du travail, du logement ou des loisirs. Le National a entamé mercredi le débat sur l'initiative pour l'inclusion et son contre-projet. L'UDC est seule dans son opposition.

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(Keystone-ATS) L’initiative populaire «Pour l’égalité des personnes handicapées» exige des mesures contraignantes pour garantir l’égalité de droit et de fait des personnes en situation de handicap. Le Conseil fédéral est d’accord avec ces revendications. Il préfère toutefois agir au niveau de la loi, via un contre-projet indirect, pour répondre plus rapidement et plus concrètement aux demandes.

Tous les partis sauf l’UDC sont d’accord avec le gouvernement. Plusieurs élus ont souligné les difficultés au quotidien pour les personnes concernées. Il ne s’agit pas de leur donner plus de droits mais les mêmes droits, a argué Katharina Prelicz-Huber (Vert-e-s/ZH).

La gauche, soutenue par quelques élus du Centre et du PVL, plaide en faveur de l’initiative. Les droits des personnes en situation de handicap doivent figurer dans la Constitution, a lancé Islam Alijaj (PS/ZH). «L’initiative demande ce qui va de soi pour beaucoup de gens dans ce pays: où je vis, avec qui je vis, quelle formation je fais, comment je gagne ma vie.»

Conséquences économiques

L’UDC ne veut pas entrer en matière, ou du moins renvoyer le dossier au gouvernement. Avec le projet sur la table, les employeurs privés, dont les PME, sont confrontés à de nouvelles obligations alors que les conséquences économiques et financières n’ont pas été suffisamment examinées, selon Hans Jörg Rüegsegger (UDC/BE).

Le débat se poursuivra lundi prochain. Une trentaine d’orateurs doivent encore s’exprimer, de même que la ministre de l’intérieur Elisabeth Baume-Schneider.

Ensuite, les députés se pencheront sur l’examen en détail du contre-projet. Le National devrait être plus sensible que le gouvernement aux réalités des personnes en situation de handicap. La commission préparatoire propose une série de mesures supplémentaires, notamment dans les domaines du travail, de la formation, du logement, de l’assistance et des loisirs.