Vevey: 26 jeunes pianistes rivaliseront au concours Clara Haskil

Keystone-SDA

La 31e édition du Concours international de piano Clara Haskil verra s'affronter 26 jeunes talents au Théâtre Le Reflet à Vevey, du 28 août au 5 septembre. Elle sera présidée par le pianiste irlandais Finghin Collins, lauréat de la compétition en 1999.

(Keystone-ATS) Le concours a retenu 26 jeunes pianistes issus d’une dizaine pays, sélectionnés «à l’issue d’éliminatoires vidéos rigoureuses parmi 133 candidatures», écrivent les organisateurs de l’événement biennal. La compétition a pour ambition de «révéler une personnalité musicale d’exception, porteuse de valeurs essentielles: musicalité, sensibilité, humilité, remise en question permanente, écoute et respect du texte du compositeur», soulignent-ils.

Le répertoire imposé aux candidats, comprenant notamment des oeuvres de Mozart, Schubert, Brahms, Schumann et Beethoven, se veut un reflet du parcours artistique de la pianiste suisse d’origine roumaine, décédée en 1960.

Depuis 2013, dans une volonté de rester fidèle à l’artiste qui incorporait des oeuvres contemporaines dans ses programmes, les organisateurs commandent pour chaque édition une oeuvre courte à un compositeur actuel. Cette année, ils ont choisi l’Irlandais Sam Perkin.

Ouvert au grand public

Les quarts de finale se dérouleront du jeudi 28 au dimanche 31 août. Les candidats s’y produiront en récital. Les demi-finales, mardi 2 et mercredi 3 septembre, mettront la musique de chambre à l’honneur avec les sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. Les demi-finalistes seront accompagnés par le violoncelliste Marc Coppey.

Trois finalistes s’affronteront le vendredi 5 septembre, autour d’un concerto de Mozart, Beethoven, Chopin ou Schumann, avec l’accompagnement de l’Orchestre du Festival de Zermatt sous la direction de Gábor Takács-Nagy. Le lauréat recevra 25’000 francs et un accompagnement professionnel pour le lancement de sa carrière. Les deux autres finalistes recevront un prix de 5000 francs chacun.

A noter qu’il est possible d’assister gratuitement aux quarts de finale et aux demi-finales. La billetterie est ouverte pour la finale. Toutes les épreuves seront également diffusées en streaming.

Jeunes musicologues impliqués

Par ailleurs, le Concours Clara Haskil poursuit son projet pédagogique baptisé «La Jeune Critique». Celui-ci est mené avec le Département de musicologie de l’Université de Genève.

Dans ce cadre, il invite sept étudiants à «s’immerger dans les coulisses de l’organisation, d’exercer leur sens critique en décernant le Prix Coup de Coeur, d’animer des rencontres entre public, jury et candidats, de publier des critiques et de présenter le concours lors de chroniques radiophoniques journalières en collaboration avec la RTS».