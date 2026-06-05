Ville de Genève: l’allocation de rentrée scolaire est disponible

Keystone-SDA

Les familles de la Ville de Genève peuvent dès vendredi demander l'allocation de rentrée scolaire pour 2026-2027. Cette aide se monte à 130 francs pour un enfant au primaire et à 180 francs pour le cycle d'orientation.

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(Keystone-ATS) Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 octobre, a indiqué vendredi la Ville de Genève dans un communiqué. Pour en bénéficier, les familles doivent résider sur le territoire de la ville et percevoir le subside cantonal d’assurance-maladie.

L’aide est versée sous forme de carte de paiement électronique, valable jusqu’au 31 décembre dans des commerces partenaires. Les familles sans statut légal peuvent également en faire la demande.

«Face à l’augmentation des inégalités et à la hausse du coût de la vie, cette aide ponctuelle, accessible et concrète, permet de soulager les familles qui en ont besoin lors de la rentrée scolaire», a souligné la maire de la Ville de Genève, Christina Kitsos, citée dans le communiqué. En 2025, 6568 enfants en ont bénéficié. Cette aide existe depuis 2013.