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Violences sexuelles: Patrick Bruel visé par au moins deux plaintes

Keystone-SDA

Le chanteur et acteur Patrick Bruel est visé par au moins deux plaintes, l'une pour agression sexuelle et tentative de viol et l'autre pour viol, déposées la semaine dernière à Paris et en 2024 à Saint-Malo, a appris mercredi l'AFP de sources proches du dossier.

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(Keystone-ATS) Ces plaintes ont été révélées mercredi par Mediapart, qui rapporte par ailleurs les accusations de six autres femmes pour violences sexuelles. Patrick Bruel assure à l’AFP, par la voix de son avocat, Christophe Ingrain, n’avoir «jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel».

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