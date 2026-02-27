Warner Bros Discovery va être racheté par Paramount Skydance
Le groupe de télévision et cinéma américain Paramount Skydance va s'emparer de son concurrent Warner Bros Discovery (WBD), valorisé 110 milliards de dollars dette comprise, a-t-il indiqué vendredi. Cette annonce met fin à une bataille de longue haleine avec Netflix.
(Keystone-ATS) La nouvelle entité comprendra les studios hollywoodiens Warner Bros et Paramount, ainsi que la chaîne d’information en continu CNN et les services de Streaming HBO Max et Paramount+, selon un communiqué.