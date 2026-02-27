Warner Bros Discovery va être racheté par Paramount Skydance

Keystone-SDA

Le groupe de télévision et cinéma américain Paramount Skydance va s'emparer de son concurrent Warner Bros Discovery (WBD), valorisé 110 milliards de dollars dette comprise, a-t-il indiqué vendredi. Cette annonce met fin à une bataille de longue haleine avec Netflix.

(Keystone-ATS) La nouvelle entité comprendra les studios hollywoodiens Warner Bros et Paramount, ainsi que la chaîne d’information en continu CNN et les services de Streaming HBO Max et Paramount+, selon un communiqué.