Yverdon et Lausanne accueillent les Journées du Théâtre Suisse 2026

Keystone-SDA

Les Journées du Théâtre Suisse investissent pour la première fois des scènes vaudoises, celles du Théâtre Benno Besson et de l'Echandole à Yverdon et de Vidy à Lausanne, du 27 au 31 mai. Cette 13e édition réunit sept spectacles venus de tout le pays.

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(Keystone-ATS) «Pendant cinq jours de créations et d’échanges, nous avons voulu proposer un panorama du théâtre contemporain qui reflète la diversité culturelle et linguistique du pays», explique Sandrine Kuster, coprésidente des Journées du Théâtre Suisse et directrice du Théâtre St-Gervais à Genève, jeudi devant la presse à Yverdon. Le Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains devient le centre névralgique du festival, accueillant rencontres, discussions et échanges entre artistes, professionnels et public.

La programmation 2026 comprend sept spectacles issus de scènes indépendantes, institutionnelles et alternatives. «Les pièces sont jouées dans leur langue originale et surtitrées pour être accessibles à tous», a précisé Julie Paucker, directrice des Journées du Théâtre Suisse.

https://journees-theatre-suisse.ch/