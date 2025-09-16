The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

“Banche svizzere ben posizionate, Singapore non ci supererà”

Keystone-SDA

La piazza finanziaria elvetica è ancora ben posizionata, malgrado il crollo di Credit Suisse (CS): lo sostiene il presidente dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Marcel Rohner.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Non si può parlare di una perdita di importanza”, afferma il 61enne in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Singapore e Hong Kong sono certamente concorrenti di rilievo, “Ma non ci supereranno”, si è detto convinto l’ex Ceo di UBS (2007-2009).

A suo avviso la Confederazione dispone infatti ancora di alcuni vantaggi. Tra questi la certezza del diritto, la stabilità e la neutralità, nonché una forte diversificazione geografica nel settore della gestione patrimoniale transfrontaliera. “Né Hong Kong né Singapore potranno mai offrire tutto questo nella stessa misura della Svizzera”.

Negli ultimi anni le banche elvetiche hanno lavorato bene, “con una sola eccezione”, prosegue il vicepresidente di Economiesuisse. A questo proposito, ha ribadito ancora una volta il suo dissenso nei confronti delle modifiche normative previste per UBS dopo il crollo di CS. “Se il pacchetto verrà attuato così come è stato proposto, avremo serie difficoltà a mantenere la competitività internazionale della piazza finanziaria”, sostiene. Si tratterebbe infatti di “processi burocratici incredibilmente costosi e inefficienti”.

Il Consiglio federale intende inoltre ampliare le competenze della Finma, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. “Questo è altamente discutibile dal punto di vista dello stato di diritto”, osserva l’esperto con dottorato in economia. Rohner mette anche in guardia dall’avere aspettative troppo elevate nei confronti della Finma in un caso di emergenza come quello di Credit Suisse. “Non esiste al mondo un’autorità di regolamentazione in grado di prevenire una crisi di questo tipo: si possono solo creare le condizioni quadro affinché diventi meno probabile”, conclude.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
22 Mi piace
25 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
36 Mi piace
27 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR