‘Mangiare cibo vero’, in Usa arrivano nuove linee guida alimentari

"Mangia cibo vero". È questo lo slogan con cui l'amministrazione Trump ha lanciato le nuove linee guida sull'alimentazione. Il documento è l'aggiornamento delle precedenti indicazioni e punta a cambiare le abitudini a tavola degli americani.

(Keystone-ATS) “Queste linee guida ci riportano alle origini”, ha detto in una nota il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. “Le famiglie americane devono dare priorità agli alimenti integrali e ricchi di nutrienti – proteine, latticini, verdure, frutta, grassi sani e cereali integrali – e ridurre drasticamente gli alimenti altamente trasformati”.

Diverse le novità. La più evidente è la forma della nuova piramide alimentare, che, rispetto a quella tradizionale – con il vertice in su – appare ora rovesciata. Una scelta simbolica per chiarire la volontà di rottura.

Sul piano sostanziale, invece, il più importante cambiamento è il ruolo delle proteine. “Stiamo ponendo fine alla guerra alle proteine. Ogni pasto deve dare priorità a proteine di alta qualità e ricche di nutrienti, provenienti sia da fonti animali sia vegetali”, si legge nel sito dedicato al documento. La quantità quotidiana consigliata è tra 0,54-0,73 grammi per libbra di peso corporeo. Stop anche alla demonizzazione dei grassi: “sono una componente naturale di alimenti come carne, pesce, latticini, frutta secca, olive e avocado. Questi grassi favoriscono la salute del cervello, la funzione ormonale e l’assorbimento dei nutrienti se consumati nella loro forma naturale”, prosegue.

Per frutta e verdura si confermano le 5 porzioni quotidiane (2 per la frutta e 3 per le verdure). Scendono in basso, invece, i carboidrati che rientrano tra i cibi da limitare. “I cereali integrali sono consigliati. I carboidrati raffinati no”, si legge, nelle indicazioni.

Bando, invece, agli alimenti con zuccheri aggiunti: “non fanno parte del consumo di cibi sani e non sono raccomandati”. Anzi, “la nuova Piramide incoraggia a evitare completamente gli zuccheri aggiunti”. Idem per gli alimenti ultra-processati.