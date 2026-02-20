The Swiss voice in the world since 1935
È morto Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria

L'attore Eric Dane, noto per il suo ruolo di chirurgo plastico nella serie medica "Grey's Anatomy", è morto all'età di 53 anni, secondo quanto riportano media statunitensi. L'anno scorso, Dane aveva annunciato di soffrire di sclerosi laterale amiotrofica.

(Keystone-ATS) “Con il cuore pesante, annunciamo la scomparsa di Eric Dane giovedì pomeriggio dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA”, ha dichiarato la famiglia di Dane in un comunicato citato dalla CBS e da altre testate giornalistiche.

Danes, nato a San Francisco, ha debuttato in tv in un episodio del 1991 della serie “Bayside School”.

Il suo ruolo di successo in “Grey’s Anatomy” è cominciato nel 2006, dove ha interpretato il chirurgo Mark Sloan. È apparso in 139 episodi fino al 2021. Ha anche recitato nella serie drammatica della HBO “Euphoria”.

