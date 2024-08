22 paesi e Ue chiedono verifica voti imparziale in Venezuela

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’Unione Europea ha chiesto al governo di Nicolás Maduro la liberazione dei prigionieri politici e la pubblicazione dei verbali elettorali.

In un comunicato congiunto firmato anche da altri 22 paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Cile, Argentina e Canada, riuniti a Santo Domingo de Guzmán, capitale della Repubblica dominicana, è stato lanciato un appello “per una soluzione in cui prevalgano la democrazia, la pace, la giustizia e la sicurezza in Venezuela”.

Nel testo si legge anche che “il momento richiede un dialogo ampio, inclusivo e in buona fede per facilitare una soluzione politica che favorisca la riconciliazione nazionale” e si sottolinea che “i diritti umani sono minacciati in questo momento dalle stesse autorità venezuelane”.

Nella loro dichiarazione i paesi chiedono anche un salvacondotto per i sei richiedenti asilo, rinchiusi da mesi presso l’Ambasciata argentina di Caracas, presa in carico dal Brasile dopo l’espulsione dei diplomatici di Buenos Aires. Infine, è stato ribadito anche il sostegno alle manifestazioni pacifiche previste oggi nel paese sudamericano e in tutto il mondo.