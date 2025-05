Addio a Jill Sobule, morta in un rogo

Keystone-SDA

Tragedia nel mondo della musica: la cantautrice Jill Sobule ha fatto una fine orrenda, bruciata viva ieri nel rogo di una casa a Woodbury, un sobborgo della città di Minneapolis, nello Stato del Minnesota, secondo quanto riferito dalla sua portavoce.

3 minuti

(Keystone-ATS) Famosa per il brano Supermodel e per l’inno LGBTQ I Kissed a Girl, Sobule aveva 66 anni. Secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Woodbury, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 5:30 del mattino in una casa completamente avvolta dalle fiamme. I proprietari avevano riferito che una persona poteva trovarsi ancora all’interno. I pompieri hanno poi rinvenuto il corpo di una donna sulla sessantina all’interno dell’edificio. Le cause dell’incendio non sono state immediatamente chiarite.

Sobule avrebbe dovuto esibirsi venerdì a Denver, la sua città natale, con brani tratti dal suo spettacolo musicale F*ck7thGrade, secondo quanto riferito dalla portavoce. In questi giorni stava alloggiando da amici in Minnesota, dove stava provando per lo spettacolo. Al posto dello show si terrà un raduno informale e gratuito in suo onore.

Jill Sobule si identificava come bisessuale: nell’album dallo stesso titolo del 1995 aveva incluso I Kissed a Girl, che racconta la storia di una donna che bacia un’amica. Era un periodo in cui essere un’artista queer era ancora “rischioso”, come aveva detto poi la cantante, ma il brano folk pop dal testo ironico e autobiografico riuscì a diventare mainstream e a raggiungere le classifiche di Billboard. I Kissed a Girl tornò poi a far parlare di sé nel 2008 quando Katy Perry pubblicò un brano con lo stesso titolo e Jill all’epoca si disse “gelosa” della più giovane popstar.

Supermodel, una canzone rock ribelle tratta dallo stesso album, fu inclusa nella colonna sonora della commedia romantica Clueless e contribuì ulteriormente a consolidare la popolarità di Jill Sobule. “La gente mi definisce una meteora da un solo successo”, disse lei in un’intervista al New York Times nel 2022: “E io rispondo: ‘Un momento, sono una meteora da due successi!'”. Gli album successivi – difficili da incasellare nei generi tradizionali e ricchi di creatività – non raggiunsero lo stesso livello di successo commerciale, ma ricevettero recensioni positive da parte della critica e dei fan. “Ora canta di fidanzati idioti, donne ossessionate dal peso, del morbo di Alzheimer e dei difetti di una lunga lista di personaggi famosi”, scriveva il Times nel 2000: “Con un’ironia tagliente e una disarmante sincerità, la Sobule è un’artista il cui talento va ben oltre chi bacia”.