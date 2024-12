Addio al co-sceneggiatore di Woody Allen

Keystone-SDA

Addio a Marshall Brickman: l'autore di cinema che, dietro le quinte, firmo' con Woody Allen Il Dormiglione, Io e Annie e Manhattan - tre dei maggiori film che resero globalmente famoso il regista - e' morto a Manhattan a 85 anni.

(Keystone-ATS) Oltre a lavorare con Allen, Brickman diresse nel 1983 Lovesick con Alec Guinness nella parte del fantasma di Sigmund Freud e scrisse il musical Jersey Boys per Broadway. Con il copione di Io e Annie, pluripremiato agli Oscar, vinse la statuetta per la migliore sceneggiatura e fu lui, non Woody, a ritirare il premio.

In un’intervista anni dopo la fine della collaborazione, Brickman defini’ il suo lavoro con Allen “un piacere” che gli “cambio’ la vita”. Non gli pesava che Woody avesse dominato l’intero processo e fosse diventato famoso: “C’e’ sempre un po’ di terapia quando scrivi un copione. C’e’ sempre un po’ di ‘ci voglio dentro la mia vita’. E non puoi avere due persone che lavorano con scopi diversi”.

Allen ha ricordato con il New York Times gli anni della collaborazione, quando lui viveva su Fifth Avenue e Brickman dall’altro lato di Central Park. “Veniva da me la mattina, lavoravamo alle scene e dei personaggi”. Una giornata a spasso per il parco si concludeva invariabilmente da Elaine dove a cena i due amici confrontavano gli appunti e quant’altro passava loro per la testa.

Con la sola eccezione di Douglas McGrath per Pallottole su Broadway, Allen non ricorda di aver mai collaborato con altri a una sceneggiatura: “Erano giorni speciali. Scrivere un film da solo e’ molto spartano”. Secondo Woody, “ci sono poche persone autenticamente buffe, e Marshall era uno di questi”.

Brickman era nato a Rio de Janeiro dove lavoravano i genitori, entrambi socialisti. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale la famiglia si trasferi’ a New York dove il padre mise in piedi un’impresa di import-export. Dopo aver tentato la strada della musica (suonava il banjo con il gruppo folk The Tarriers), il giovane Marshall comincio’ a lavorare a Hollywood negli anni Sessanta: contribui’ alla prima serie di Candid Camera, poi, nel 1969, entro’ nella writers room del Tonight Show con Johnny Carson. Fu allora che un agente gli suggeri’ una collaborazione con Allen che debuttava allora come stand up comedian: i due comici si vedevano nel backstage e proseguivano a tarda notte nei ristoranti di Chinatown.

In parallelo, Marshall scrisse parodie per il New Yorker e lavoro’ a un pilot che divenne poi, dopo considerevoli revisioni, il Muppet Show (Sesame Street) di Jim Henson. L’ultima sceneggiatura, per Intersection del 1994 con Richard Gere e Sharon Stone, apri’ la strada a un nuovo capitolo: lo show Jersey Boys sul gruppo di Frankie Valli e i Four Seasons gli permise di collaborare da pari con i compositori grazie alle sue conoscenze musicali. Il musical, che apri’ nel 2005, vinse quattro Tony. Tra gli altri show per Broadway, Marshall scrisse anche The Addams Family del 2010, basata sui personaggi di Charles Addams che hanno ispirato più di recente la serie Mercoledi’.