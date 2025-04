Indagine russa conferma che il figlio di Putin è nato in Svizzera

Vladimir Putin dona dei fiori ad Alina Kubaeva, che più tardi sarebbe diventata madre dei suoi due figli. Il Cremlino, 2001. Sergei Chirikov / AFP

Dossier Center, un sito web specializzato nell'indagare sulle attività, criminali e non, di persone legate al Cremlino, ha confermato che uno dei figli del presidente russo Vladimir Putin è nato in Svizzera nel 2015. Il rapporto, pubblicato la scorsa settimana cita una fonte anonima che lavora alla residenza di Putin. La fonte afferma che la sua partner di lunga data, Alina Kabaeva, ha messo alla luce il loro primo figlio in una clinica vicino a Lugano.

Il rapporto di Dossier CenterCollegamento esterno ha fornito anche dettagli sulla vita dei due figli, i quali hanno ora rispettivamente nove e cinque anni e abitano sul lago Valdai, nella Russia centrale.

Putin ha divorziato dalla moglie Lyudmila nel 2013 e non ha mai confermato pubblicamente di avere una relazione con Kabaeva, un’ex ginnasta.

Il loro legame ha attirato comunque l’attenzione dei media, che hanno avanzato speculazioni su dove fossero nati i loro figli. In un rapporto pubblicato nel marzo del 2022, il giornale elvetico SonntagsZeitung scrivevaCollegamento esterno che la coppia ha due bambini e che il primo è nato in Svizzera. L’informazione non ha mai avuto una conferma ufficiale.

In un’intervista a SWI swissinfo.ch, Sergei Pugachev, ex consigliere di Putin, l’ha però confermata indirettamente. “Tutti in Russia sanno che Alina Kabaeva è, per così dire, sua moglie fin dal divorzio di Putin. E sarebbe normale che abbia partorito in Svizzera. I suoi figli maggiori studiano all’estero.”

La Confederazione è da tempo una destinazione gettonata da ricche cittadine russe per partorire. Le donne russe dicono di essere attirate dalla qualità delle cure fornite nelle cliniche private elvetiche.

In un precedente rapporto sulle donne russe che partoriscono all’estero, SWI swissinfo.ch scriveva che sul sito web della clinica Sant’Anna di Sorengo, piccolo Comune nei pressi di Lugano, è indicato che nella struttura sono venuti alla luce “figli di dirigenti russi”. Non è stato allora possibile confermare che il figlio di Putin fosse nato lì.

La fonte citata da Dossier Center è membro dello staff della residenza di Putin. L’identità della fonte è stata verificata utilizzando documenti pubblici e resoconti bancari.

I molti viaggi di Kabaeva in Svizzera

La fonte afferma che Kabaeva ha viaggiato a Lugano tre volte nel 2014. Nel suo ultimo viaggio, è stata accompagnata da Natalia Thiebaud, una ginecologa della clinica Sant’Anna.

“C’è una ginecologa russofona alla clinica luganese. Si può dedurre che [la lingua] è un fattore aggiuntivo per persone di nazionalità russa nella scelta di un Paese per il parto”, dice Ilya Rozhdestvensky, giornalista di Dossier Center, in un’intervista con SWI swissinfo.ch.

Nella primavera del 2015, Kabaeva ha messo al mondo il primo figlio avuto con Putin in quella clinica, afferma la fonte. Nel 2018, Kabaeva avrebbe viaggiato nella Confederazione per un controllo prenatale, secondo Dossier Center. Nella primavera del 2019, la ginecologa svizzera ha viaggiato a Mosca per il parto del secondo figlio di Kabaeva.

Thiebaud, emigrata dalla Russia nella Confederazione 30 anni fa, è naturalizzata svizzera. “Ha mantenuto una stretta relazione con Putin”, afferma la fonte di Dossier Center. La decisione di dove sarebbe dovuto venire alla luce il figlio è stata del presidente stesso, aggiunge.

“La nostra fonte tra il personale della famiglia di Putin ha affermato che il parto è avvenuto a Lugano. Inoltre, abbiamo verificato i dati sui voli di Alina Kabaeva e confermato che ha viaggiato in Svizzera, anche assieme alla ginecologa Natalia Thiabaud. La ginecologa ha viaggiato in Russia nel periodo in cui era prevista la nascita del secondo figlio”, dive Rozhdestvensky.

La clinica Sant’Anna di Sorengo, in una foto del 2015. Nel Cantone italofono non è considerata una struttura esclusiva. Moltissime persone residenti in Ticino sono venute al mondo qui. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

I figli di Putin conducono una vita isolata

Dossier Center ha svelato i nomi dei figli per la prima volta: Ivan e Vladimir. Il rapporto dice che vivono isolati sotto la protezione dei servizi di sicurezza della Federazione russa.

I ragazzi incontrano raramente i genitori e altri bambini, solo durante le vacanze, soprattutto quelli che fanno parte del circolo di amicizie di Kabaeva. Viaggiano in jet privati, yacht e treni blindati. Sono educati da governanti, insegnanti di sport e badanti, indica il rapporto.

Quasi ogni residenza in cui abitano comprende un complesso sportivo con una palestra e una piscina, e talvolta anche una pista da hockey. I coach personali si occupano dell’allenamento nel nuoto e nella ginnastica.

In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è stata data la preferenza agli e alle insegnanti provenienti dall'”amichevole” Sudafrica. Tuttavia, Ivan e Vladimir hanno anche insegnanti con passaporto britannico e neozelandese. Secondo Dossier Center, i dieci insegnanti stranieri dei figli di Putin sono pagati tra 330’000 e 1,2 milioni di rubli (3’138-11’574 franchi svizzeri) al mese.

Sono assunti tramite l’agenzia English Nanny, che seleziona personale, spesso russofono, per le famiglie russe benestanti. Secondo le condizioni del datore di lavoro, è loro vietato lasciare la residenza. Nell’annuncio di lavoro si legge che la famiglia “vive in isolamento” nella regione di San Pietroburgo. Inoltre, l’indagine rivela che gli stipendi dei e delle insegnanti vengono elaborati attraverso le cliniche della rete MMC (My Medical Center, ex SOGAZ), dove anche gli amici e i collaboratori stretti del presidente si recano per le visite mediche.

Dossier center riferisce che ottenere un lavoro presso la famiglia di Putin è facile: le offerte di lavoro sono pubblicizzate e chiunque può candidarsi. Per esempio, all’inizio del 2024 la famiglia cercava un insegnante di inglese che vivesse con i due figli di quattro e otto anni e li educasse. Si trattava di lavorare per cinque giorni alla settimana, per un totale di 60 ore, con compiti che includevano “l’insegnamento di altre materie” e l’accompagnamento dei bambini in gita. Lo stipendio era di circa 7’700 franchi al mese. L’agenzia fa notare che lavora da tempo con questa famiglia e che in passato ha trovato per loro diversi insegnanti di lingua inglese e tedesca.

Un’insegnante di lingua tedesca è Sofia Bozic. Negli ultimi quattro anni, Bozic ha guadagnato 25,3 milioni di rubli (circa 235’000 franchi, con una media di 516’000 rubli al mese, ovvero circa 4’800 franchi). Nata nel 1992, è cittadina della Bosnia-Erzegovina e ha vissuto in Austria. È probabile che goda della fiducia della famiglia Putin, dato che ha lavorato per loro più a lungo di altri colleghi e colleghe e ha ricevuto un prestito di quasi 233,8 milioni di rubli da MMC nel luglio 2023.

“I bambini vengono educati al tedesco per volontà del padre. Vladimir Putin stesso conosce il tedesco e ha voluto che anche i suoi figli parlassero questa lingua”, spiega Rozhdestvensky.

La famiglia ha costantemente bisogno di nuovi insegnanti, con un turnover legato alla difficoltà di entrare in sintonia con la famiglia, secondo una fonte del personale del servizio. Inoltre, il mercato delle persone straniere disposte a lavorare in Russia, soprattutto dopo l’inizio della guerra in Ucraina, è limitato e molte hanno sentito parlare delle rigide condizioni di isolamento, come si legge nell’inchiesta.

Traduzione di Zeno Zoccatelli. Revisione di Sara Ibrahim

