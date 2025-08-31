The Swiss voice in the world since 1935
AG: 11enne investita mentre attraversava strisce pedonali, ferita

Keystone-SDA

Una ragazzina di 11 anni è stata investita ieri pomeriggio a Kaiseraugst, nel canton Argovia, mentre si trovava sulle strisce pedonali. È stata trasportata in ospedale, ma l'entità delle ferite non è ancora stata precisata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto ieri verso le 15.30, ha indicato oggi la polizia argoviese in una nota. Stando ai primi accertamenti, una automobilista di 72 anni non ha visto che l’11enne stava attraversando la strada su un passaggio pedonale e l’ha travolta.

Giunti rapidamente sul posto, la polizia e i soccorritori hanno trovato la ragazzina cosciente nonostante l’impatto con l’automobile. Dal canto suo, la conducente 72enne è rimasta illesa e la sua vettura ha riportato danni materiali.

Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell’incidente. All’automobilista è stata temporaneamente ritirata la patente.

