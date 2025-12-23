The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Al via tradizionale iniziativa benefica “2 x Natale”

Keystone-SDA

Per il 29esimo anno consecutivo, domani prenderà il via l'iniziativa benefica "2 x Natale". Nel quadro dell'azione verranno raccolti pacchi di prodotti alimentari e igienici destinati alle persone colpite dalla povertà.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I beni saranno distribuiti in tutto il Paese dalla Croce Rossa. Oltre che da quest’ultima, la campagna di solidarietà è organizzata dalla Società svizzera di radiotelevisione (SSR), dalla Posta e da Coop. Il gigante giallo ritirerà gratuitamente ai suoi sportelli i pacchi donati, scrivono in una nota i partner dell’iniziativa.

L’azione “2 x Natale” durerà dal 24 dicembre al 18 gennaio. I prodotti alimentari devono avere una durata di conservazione di almeno sei mesi: müsli, marmellate, creme spalmabili, cibo per bambini, tè, caffè e olio sono particolarmente graditi.

Anche i prodotti per l’igiene come dentifricio, spazzolini e collutorio sono molto richiesti. Pacchi preconfezionati possono essere acquistati presso alcune filiali di Coop a partire dal 26 dicembre, viene precisato.

Ogni pacco aiuta i più bisognosi. In Svizzera, una persona sola è considerata povera se il suo reddito mensile è inferiore a 2315 franchi. Per una famiglia con due genitori e due figli, la soglia si aggira intorno ai 4050 franchi, affermano gli organizzatori della campagna.

Nell’ambito dell’iniziativa inoltre si possono effettuare donazioni in denaro. Esse vanno a favore di persone bisognose in Armenia, Bosnia-Erzegovina, Kirghizistan e Moldavia.

Secondo gli organizzatori, la campagna “2 x Natale” dello scorso anno è stata caratterizzata da un'”enorme ondata di solidarietà”. In Svizzera sono state distribuite 390 tonnellate di prodotti alimentari e igienici, rispetto alle 317 di dodici mesi prima. Sono poi stati racimolati 222’000 franchi per progetti di assistenza invernali in Europa orientale e Asia centrale.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR