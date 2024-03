Alimentari in scadenza: c’è chi concede sconti molti giorni prima

(Keystone-ATS) Nella grande distribuzione vi sono forti differenze nella politica degli sconti che vengono applicati ai prodotti deperibili in vendita con l’avvicinarsi della data di scadenza.

Lo rivela un’indagine sul tema condotta da K-Tipp, che mette in luce come Lidl riduca i prezzi molto prima della concorrenza.

Gli alimenti non possono più essere venduti se hanno superato il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, ricorda il periodico consumeristico nel numero da oggi in edicola. Quando la data si avvicina molti rivenditori concedono ribassi sino al 50% (con etichette adesive in generale rosse o arancioni). L’obiettivo: ridurre lo spreco alimentare.

Presso Lidl i clienti possono in tal modo risparmiare anche se non vogliono consumare i prodotti il giorno stesso: acquisti di prova effettuati nei negozi dei cantoni di Zurigo e Argovia nel mese di febbraio hanno dimostrato che la catena discount riduce i prezzi anche molto prima della scadenza. Ad esempio il prosciutto crudo e lo speck erano ribassati del 25% già 10 giorni prima, i ravioli e le bevande al caffè 7 giorni prima, la mozzarella 6 giorni prima, gli Spätzli freschi e lo yogurt 5 giorni prima.

Interpellata in proposito, Lidl spiega che per ogni singolo prodotto fresco viene stabilito il momento in cui i dipendenti dei negozi devono ridurre il prezzo. “Vogliamo dare ai clienti il tempo necessario per consumare a casa gli alimenti acquistati”, ha indicato la società al periodico zurighese.

Gli altri operatori del ramo intervengono molto più tardi sui prezzi. Stando alle informazioni raccolte da K-Tipp, Aldi concede sconti del 10%, 25% o 50% al più presto due giorni prima della data di scadenza. Coop fa sapere che interviene con tagli del 25% e poi del 50%, non “necessariamente l’ultimo giorno”: sulla base di un campione casuale in diversi negozi di Zurigo i cronisti di K-Tipp hanno comunque trovato solo prodotti ribassati che scadevano lo stesso giorno o quello successivo. Denner offre uno sconto del 25% sui prodotti un giorno prima della data di scadenza e uno del 50% nell’ultimo giorno di vendita.

Presso Migros le singole cooperative stabiliscono le proprie regole. Ad esempio nella Svizzera orientale i dipendenti delle filiali decidono autonomamente quando praticare gli sconti. Nella cooperativa Aare (cioè quella di Berna), la merce viene scontata alla data di scadenza o al massimo un giorno prima. Lo stesso vale per le corrispondenti società di Basilea e Lucerna. I risparmi possono essere del 25%, del 33% o del 50%.