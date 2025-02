Alloggi in proprietà un po’ meno cari, ma affitti in aumento

Keystone-SDA

Il prezzo di un alloggio in proprietà è sceso in gennaio, mentre sul fronte degli affitti si assiste a un'ulteriore progressione.

(Keystone-ATS) È questa, in estrema sintesi, l’indicazione che emerge oggi dallo Swiss Real Estate Offer Index, un indice basato sugli annunci immobiliari.

A fine dicembre il prezzo richiesto dagli offerenti per una casa unifamiliare si è contratto del 2,1% rispetto a fine dicembre, secondo il parametro calcolato da ImmoScout24 – entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali – insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Il costo di un appartamento in proprietà per piani è diminuito in modo meno marcato, dello 0,6%. Su base annua si registrano però aumenti: rispettivamente +1,4% (case) e +1,0% (appartamenti).

Gennaio ha portato intanto anche un ulteriore crescita delle pigioni. I nuovi canoni offerti – sempre in base alle indicazioni dello Swiss Real Estate Offer Index – sono saliti dello 0,9% a livello mensile e dello 0,3% su base annua. Nel confronto con dicembre spicca il sensibile incremento di Zurigo (+2,5%), mentre sul fronte opposto va sottolineato il calo del Ticino (-1,4%).

“Nel complesso, il mercato immobiliare svizzero continuerà a essere caratterizzato da tassi di interesse bassi e forse in flessione”, commenta Martin Waeber, dirigente presso SMG, citato in un comunicato. “Ciò significa minori costi di finanziamento per i potenziali acquirenti e per coloro che hanno ipoteche in scadenza”.

“Nel frattempo, gli inquilini con contratti in essere possono sperare in una riduzione dell’affitto, grazie a un possibile adeguamento del tasso ipotecario di riferimento il primo marzo 2025, a seconda della loro situazione iniziale”, prosegue l’esperto. “Ma chiunque voglia trasferirsi in un nuovo immobile in affitto deve aspettarsi un aumento delle pigioni nei prossimi mesi, a causa della situazione di scarsità dell’offerta”, conclude lo specialista.