Amazon punta su robot casalinghi, chiude progetto Astro business

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Amazon interromperà la produzione del suo robot Astro for Business, rivolto alle piccole e medie imprese, per spostare la sua attenzione sui robot domestici. Lo riporta Reuters online.

Il colosso dell’e-commerce ha inizialmente lanciato il robot simile a un cane, per uso domestico, nel 2021. Astro for Business è stato invece lanciato lo scorso novembre per una gamma di clienti che si occupano di vendita al dettaglio, produzione, salute e benessere. “Per accelerare i nostri progressi e la ricerca e rendere Astro il miglior robot domestico, abbiamo deciso di interrompere il supporto per Astro for Business”, ha detto alla testata un portavoce di Amazon.

Il robot domestico è stato progettato per svolgere attività come il monitoraggio della casa, la riproduzione di musica e programmi Tv mentre si muove negli ambienti domestici. Il robot Astro for Business, del valore di oltre duemila dollari è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti ed è stato introdotto per aiutare i clienti a monitorare la propria attività 24 ore su 24. Non sarà più funzionante dal prossimo 25 settembre.

Secondo recenti indiscrezioni di Bloomberg, anche Apple si sta muovendo per entrare nel settore dei robot domestici dopo aver abbandonato il progetto del veicolo elettrico.