Amrize completa l’IPO e si libera dal controllo di Holcim

Keystone-SDA

È giunto il momento dello scorporo delle attività nordamericane di Holcim. Un anno e mezzo dopo l'annuncio del progetto di esternalizzazione, Amrize - società indipendente dal gigante dei materiali da costruzione con sede a Zugo - sarà creata e quotata in borsa.

2 minuti

(Keystone-ATS) Amrize inizierà oggi le prime operazioni, in particolare sui mercati finanziari. Poiché la nuova società è il risultato di uno scorporo, non è stato fissato un prezzo di sottoscrizione, come invece avverrebbe per un tradizionale ingresso in borsa (IPO). Tuttavia, un valore di riferimento verrà pubblicato prima dell’inizio delle negoziazioni.

Per quanto riguarda Holcim, l’azione sarà negoziata oggi “al di fuori di Amrize”, il che equivale a dedurre dal prezzo dell’azione il valore delle attività nordamericane. Poiché gli azionisti di Holcim riceveranno automaticamente una partecipazione nella nuova entità, in realtà non subiranno una perdita, ma solo una diversa ripartizione nel loro portafoglio di investimenti.

Questo per quanto riguarda la teoria. Nella pratica, le menti dietro questo progetto puntano a una valutazione combinata – cioè Holcim e Amrize – superiore a quella del gruppo zughese prima della scissione. Il prezzo delle azioni delle due entità è stato oggetto di speculazioni per mesi. Alcuni analisti ritengono che il valore di Amrize e Holcim sarà suddiviso in un rapporto del 45-55% o addirittura del 50-50%.

Venerdì scorso, le azioni nominative di Holcim hanno chiuso a 93,68 franchi, in rialzo del 2,05%. SIX, l’operatore della borsa svizzera, ha successivamente annunciato i prezzi di riferimento per l’azione Amrize e la nuova azione Holcim, rispettivamente a 46,08 e 47,60 franchi.

L’IPO avverrà oggi sia alla borsa svizzera che in quella di New York, dando agli investitori europei un vantaggio di circa sei ore sulle loro controparti di Wall Street. Ma è dall’altra parte dell’Atlantico che verrà celebrata la nuova entità.

L’ex presidente del consiglio di amministrazione di Holcim e nuovo CEO di Amrize, Jan Jenisch, suonerà la campana che segnerà l’inizio delle contrattazioni sul leggendario balcone della Borsa di Wall Street. Jenisch, forza trainante del progetto, potrà così assistere alla nascita del suo “bambino” negli Stati Uniti.