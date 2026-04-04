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Anche secondo jet Usa è stato abbattuto dall’Iran

Keystone-SDA

Anche il secondo aereo da guerra Usa precipitato venerdì nel Golfo Persico è stato colpito dall'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, confermando quanto rivendicato da Teheran.

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1 minuto

(Keystone-ATS) Il pilota dell’A-10 Thunderbolt, noto come Warthog, è in salvo, mentre il jet non è stato abbattuto in territorio iraniano, hanno riferito fonti a conoscenza dei fatti.

Il pilota del jet d’attacco bimotore e monoposto è riuscito a uscire dallo spazio aereo iraniano prima di catapultarsi. Gli Usa, nel frattempo, proseguono le ricerche del pilota americano il cui aereo, un F-15E, è stato colpito sopra l’Iran. L’altro a bordo è stato già tratto in salvo.

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