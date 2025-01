Andrea Arcidiacono lascia Cancelleria federale dopo 6 mesi

Keystone-SDA

Entrato in carica a inizio ottobre, il vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale, Andrea Arcidiacono, ha deciso di rimettere il mandato per fine marzo. Il governo ha preso nota oggi delle dimissioni del ticinese giustificate con motivi di carattere privato.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’interim di Arcidiacono da inizio aprile sarà assunto da Ursula Eggenberger, responsabile della comunicazione della Cancelleria federale, mentre il cancelliere della Confederazione Viktor Rossi istituirà una commissione di selezione per rioccupare il posto vacante, precisa un comunicato governativo odierno.

Ursula Eggenberger, che non si candiderà per il posto vacante, dovrà assicurare le funzioni di Arcidiacono finché non sarà trovato un sostituto. Il posto di vicecancelliere e portavoce del Consiglio federale sarà messo a concorso in febbraio. Come previsto dalle Istruzioni del Consiglio federale sulla nomina dei quadri di grado più elevato, il cancelliere della Confederazione istituirà una commissione di selezione.

Andrea Arcidiacono era stato nominato lo scorso 20 di settembre al posto di André Simonazzi, deceduto nel maggio 2024 durante un’escursione.

Nato a Bellinzona nel 1966, dopo essersi laureato in economia all’Università di San Gallo, a partire dagli anni ’90 Arcidiacono ha lavorato per il Corriere del Ticino e l’allora Televisione della Svizzera italiana – TSI, oggi RSI – come corrispondente da Palazzo federale.

Dopo una parentesi a swissinfo (ex Radio svizzera internazionale), il passaggio all’amministrazione federale, nel settore comunicazione, come portavoce del Dipartimento federale dell’interno dapprima sotto la guida di Ruth Dreifuss e poi di Pascal Couchepin. Dopo aver lavorato anche nel settore comunicazione del Tribunale amministrativo federale, Arcidiacono è stato anche al servizio del Dipartimento federale degli affari esteri, dove ha gestito le relazioni pubbliche per Expo 2015 a Milano e Gottardo 2016.